Feuerwehr München

FW-M: Arbeiter erleidet Verbrennungen (Langwied)

München (ots)

Montag, 3. Juni 2019, 11.00 Uhr; Rupert-Bodner-Straße

Bei einem Arbeitsunfall hat sich am Montagvormittag ein Mitarbeiter eines Abfallentsorgungsbetriebes mittelschwere Verbrennungen zugezogen. Zu dem Unfall kam es in einem Aufenthaltsraum des Betriebes in Langwied. Der Mitarbeiter hantierte mit einer Gasflasche, die mit einem Propan-Butan-Gemisch gefüllt war, als sich austretendes Gas entzündete. Durch diese Verpuffung zog sich der Mann Verbrennungen an den Armen und im Gesicht zu. Nachdem Kollegen des Arbeiters einen Notruf abgesetzt hatten, alarmierte die Integrierte Leitstelle einen Rettungswagen und den Notarzt zum Unfallort. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Mann in den Schockraum einer Münchner Klink transportiert. Trotz der mittelschweren Verbrennungen besteht keine Lebensgefahr. Zum Unfallhergang ermittelt die Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (sco)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell