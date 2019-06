FW-M: Notarztbesatzung startet Löschmaßnahmen (Brunnthal)

Feuerwehr München

Samstag, 1. Juni 2019, 17.33 Uhr; Brunntahlstraße

Am Abend leitete die Besatzung eines Notarzteinsatzfahrzeuges Löschmaßnahmen bei einem Pkw Brand ein. Die Besatzung hatte gerade einen Alarm abgeschlossen, als sie von einem Passanten auf ein brennendes Fahrzeug am Fahrbahnrand aufmerksam gemacht wurden. Der Notfallsanitäter begann sofort mit dem auf dem Fahrzeug mitgeführten Feuerlöscher die Brandbekämpfung. Zeitgleich setzte der Notarzt über Funk einen Notruf an die integrierte Leitstelle ab. Die alarmierte freiwillige Feuerwehr intensivierte die Löschmaßnahmen. Trotz des schnellen Eingreifens konnte ein Totalschaden an dem 50 Jahre alten VW Bulli nicht verhindert werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Fotos von diesem Einsatz stehen in unserem Newsroom auf presseportal.de zum Download und kostenpflichtigen Abdruck zur Verfügung. (ost)

