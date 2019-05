Feuerwehr München

FW-M: 28-Jähriger stürzt aus Fenster (Trudering-Riem)

München (ots)

Donnerstag, 30. Mai 2019, 01.38 Uhr; Wamslerstraße

Heute Nacht ist ein 28-jähriger Ukrainer zwölf Meter aus einem Fenster in die Tiefe gestürzt. Bei einer nächtlichen Feier mussten seine Freunde den Sturz aus dem Fenster mit ansehen. Umgehend informierten sie die Integrierte Leitstelle über das Geschehen. Der Disponent beorderte ein Notarzteinsatzfahrzeug, einen Rettungswagen und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug an die Einsatzstelle. Die Mitteiler erwarteten die Rettungskräfte und brachten sie in den Innenhof eines vierstöckigen Gebäudes. Um den Polytraumatisierten Patienten gut versorgen zu können, leuchteten die Einsatzkräfte die Unfallstelle mit ihren Fahrzeugen aus. Nach einer halben Stunde Vorversorgung konnte der Verunfallte in einen Münchner Schockraum transportiert werden. Die Angehörigen wurden während des Einsatzes von Feuerwehr und Polizei betreut. Aufgrund der schweren Verletzungen musste der 28-Jährige sofort operiert werden. Der derzeitige Gesundheitszustand ist der Feuerwehr nicht bekannt. Die genaue Unfallursache wird von der Polizei ermittelt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (sco)

