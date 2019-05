Feuerwehr München

FW-M: Toaster wird zur brennenden Gefahr (Berg am Laim)

Dienstag, 28. Mai 2019, 15.50 Uhr; Mutschellestraße

Am Nachmittag wurde einer Familie in Berg am Laim, ein Toaster fast zum Verhängnis. Durch einen Defekt fing das Gerät Feuer. Nachdem die Bewohner den Brand bemerkt haben, riefen sie sofort die Feuerwehr. Zeitgleich konnten sie mittels Decken das brennende Gerät noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte ablöschen. Durch die Rauchentwicklung mussten Mutter und Tochter anschließend vom Rettungsdienst versorgt und mit leichten Verletzungen in eine Münchner Klinik transportiert werden. Unter Atemschutz entfernte die Feuerwehr das verschmorte Küchengerät und lüftete die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter. Auch kleine Küchengeräte stellen stets eine Gefahr dar und sollten deshalb nie unbeaufsichtigt betrieben werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

