FW-M: Trambahn springt aus den Gleisen (Schwabing)

München (ots)

Montag, 27. Mai 2019, 05.55 Uhr; Kurfürstenplatz

Aufgrund eines abgerissenen Fahrradschlosses entgleiste heute Morgen am Kurfürstenplatz eine Trambahn. Als die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, sperrte sie umgehend den Bereich. Mithilfe einer Seilwinde des Rüstwagens wurde die Bahn zurück zum Gleis gezogen und anschließend mit vereinten Kräften in die Fahrspur geschoben. Nach gut einer Stunde war der Einsatz beendet und die Straße konnte wieder freigegeben werden. Verletzte gab es bei diesem Einsatz keine.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

(jän)

