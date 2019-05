Feuerwehr München

FW-M: Brand in Schreinerei (Obermenzing)

München (ots)

Donnerstag, 16. Mai 2019, 14.43 Uhr; Dreilingsweg

Bei einem Brand in einem Schreinereibetrieb in Obermenzing konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr ein größerer Schaden verhindert werden. Um 14.43 Uhr alarmierte die Integrierte Leitstelle mehrere Einheiten der Feuerwehr München zu einem Brand einer Lackierkabine in einer Schreinerei. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort Flammen aus dem Bereich des Daches erkennen und bereiteten sofort einen Löscheinsatz über zwei Seiten vor. Durch das schnelle Eingreifen konnte das Feuer sehr schnell eingedämmt und eine weitere Ausbreitung auf die umliegenden Gebäudeteile verhindert werden. Zum Ablöschen aller Glutnester entfernten die Feuerwehrleute Teile der Deckenverkleidung und der Dachkonstruktion. Nach einer Stunde konnte der Einsatzleiter "Feuer aus" melden und die Einsatzstelle an den Inhaber übergeben.

Zur Klärung der Brandursache ermittelt die Polizei. Ein Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (kiß)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 2353 31311

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell