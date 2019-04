Feuerwehr München

FW-M: Kind in Astgabel eingeklemmt (Allach-Untermenzing)

München (ots)

Dienstag, 23. April 2019, 13.50 Uhr; Hitlstrasse

Ein zirka fünfjähriger Bub ist am Mittag beim Kraxeln auf einem Baumstumpf abgerutscht und hat sich mit dem Knie so unglücklich in einer Astgabel eingeklemmt, dass er weder von den anwesenden Eltern noch vom alarmierten Rettungsdienst befreit werden konnte. Um für Entlastung zu sorgen, musste der Vater bis zum Eintreffen der Feuerwehr seinen Sohn etwa einen halben Meter über dem Boden halten. Die Einsatzkräfte konnten den Jungen schließlich mithilfe von pneumatischen Hochdruckhebekissen aus seiner Zwangslage befreien. Ein Krankenhausaufenthalt blieb dem jungen Abenteurer nach einem kurzen Check durch den Rettungsdienst erspart.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(hsu)

