Feuerwehr München

FW-M: Bahnmitarbeiter und Reisender retten Urlauberin das Leben(Hauptbahnhof)

München (ots)

Montag, 22. April 2019, 11.22 Uhr; Bayerstraße

Eine Touristin aus Holland war am Montagmittag im Hauptbahnhof unterwegs. Nahe dem Gleisbereich brauch die Frau bewusstlos zusammen. Ein aufmerksamer Bahnmitarbeiter und ein unbekannter Passant erkannten die Lage blitzschnell, wählten den Notruf und reagierten vorbildhaft. Nachdem sie festgestellt hatten, dass die Frau einen Herzstillstand erlitten hat, entnahmen die Ersthelfer den am Hauptbahnhof angebrachten Defibrillator und begannen sofort mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Die eintreffende Notarztbesatzung konnte den Kreislauf durch die schnelle Hilfe der Ersthelfer stabilisieren. Bereits auf der Anfahrt in eine Münchner Klinik war die Frau wieder ansprechbar.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell