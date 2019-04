Feuerwehr München

FW-M: Smartwatch meldet Sturz einer 80-Jährigen (Haidhausen)

München (ots)

Sonntag, 14. April 2019, 19.54 Uhr; Braystraße

Gestern Abend ist eine 80-jährige Frau in ihrer Wohnung gestürzt und hat dank ihrer Armbanduhr unbewusst einen nötigen Notruf abgesetzt. Ihre Smartwatch war mit einer Sturzerkennung ausgestattet und alarmierte nach dem Sturz die Rettungskräfte. Ein Disponent in der Integrierten Leitstelle nahm den Notruf an. Er hörte eine Bandansage, die ihm mitteilte, dass eine Person schwer gestürzt war. Ebenso übermittelte die Uhr die Koordinaten des Unfallortes. Mithilfe der Polizei konnte anhand der Daten eine Adresse ermittelt werden, an die ein Rettungswagen alarmiert wurde. Die Einsatzkräfte des Rettungswagens stellten fest, dass die Türe verschlossen war und die Rentnerin diese nicht öffnen konnte. Daraufhin forderten sie die Feuerwehr nach, die die Wohnungstüre gewaltsam öffnete. Während dieser Maßnahmen alarmierte die Smartwatch noch den Sohn, der seine Rufnummer als Notfallnummer hinterlegt hatte. Da die Frau nicht verletzt war, betreute die Rettungswagenbesatzung sie nur noch bis zum Eintreffen des Sohnes. Er übernahm die weitere Betreuung.

Info: Diese Smartwatchanwendung erkennt schwere Stürze und alarmiert nur dann selbstständig, wenn sich die Person über einen gewissen Zeitraum nicht bewegt oder nicht auf den Alarm der Uhr reagiert. Auch selbst eingepflegte Notfallkontakte werden selbstständig von der Uhr angerufen und über das Ereignis informiert.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (sco)

