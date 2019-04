Feuerwehr München

FW-M: Spektakulärer Verkehrsunfall (Isarvorstadt-Ludwigsvorstadt)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Sonntag, 7. April 2019, 09:59 Uhr , Landsberger Straße

Am Vormittag sind eine 32-jährige Audi A3 Fahrerin und ein 45-jähriger VW Passat Fahrer in gleicher Fahrtrichtung zusammen. Dabei wurden beide Personen verletzt. Als der VW aus der Parklücke fuhr, näherte sich zeitgleich ein Audi auf der Fahrbahn von hinten an und kollidierte mit dem VW so unglücklich , dass sich dieser überschlug und auf dem Dach im Gleisbett der Straßenbahn zu liegen kam. Ein weiteres parkendes Fahrzeug wurde ebenso beschädigt. Beide unfallbeteiligte Personen konnten sich selbstständig aus ihren Fahrzeugen befreien. Zur medizinischen Untersuchung wurden diese durch den Rettungsdienst in Münchner Kliniken transportiert. Der Straßenbahnverkehr kam auf beiden Gleisen zum Erliegen. Für den Zeitraum der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Landsberger Straße in beide Richtungen für 30 Minuten komplett gesperrt. Mit Muskelkraft wurde der Audi A3 durch die Einsatzkräfte auf die Räder gestellt, somit konnte der Tram-Verkehr zügig frei gegeben werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der parkende Pkw wurde leicht beschädigt. Zur genauen Klärung des Unfallherganges ermittelt die Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Fotos von diesem Einsatz stehen in unserem Newsroom auf presseportal.de zum Download und kostenpflichtigen Abdruck zur Verfügung.

(hör/sei)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell