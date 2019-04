FW-M: Brand in Dreizimmerwohnung (Sendling-Westpark)

Feuerwehr München

Donnerstag, 4. April 2019, 13.45 Uhr; Fuggerstraße In einer Dreizimmerwohnung eines viergeschossigen Mehrparteienhauses ist es gestern zu einem Brand gekommen. Eine aufmerksame Bewohnerin bemerkte den ausgelösten Rauchwarnmelder ihrer Nachbarin im zweiten Obergeschoss. Sie wählte daraufhin den Notruf. Die Einsatzkräfte des alarmierten Löschzuges mussten sich gewaltsam Zugang zur Brandwohnung verschaffen. Ein Trupp mit schwerem Atemschutz und C-Rohr durchsuchte die Wohnung nach Verletzten und begann anschließend mit der Brandbekämpfung. Glücklicherweise befand sich die Bewohnerin zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung. Aufgrund der starken Verrußung in den Räumlichkeiten sind diese aktuell nicht bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens kann vonseiten der Feuerwehr nicht beziffert werden. Bei diesem Einsatz sind keine Personen verletzt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (nie/ost)

