Feuerwehr München

FW-M: Brand in Bordell (Obersendling)

München (ots)

Mittwoch, 3. April 2019, 22.13 Uhr; Meglingerstraße

Bei einem Zimmerbrand ist gestern am späten Abend eine Person verletzt worden. Der Integrierten Leitstelle wurde ein Feuer in einem Sendlinger Bordell gemeldet. Eine Waschmaschine war in Flammen aufgegangen. Beim Löschversuch zog sich ein etwa 40 Jahre alter Mann eine Rauchgasvergiftung zu. Während der Rettungsdienst den Verletzten versorgte, führten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Nachlöscharbeiten an der Waschmaschine durch und entrauchten die betroffenen Gebäudeteile. Das auch als Wohnung genutzte Etablissement ist aufgrund der starken Verrußung derzeit nicht bewohnbar. Der Patient kam zur weiteren Untersuchung in ein Münchner Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (ost)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell