FW-M: Feuerlöschboot für die Isar (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt)

München

Ab Herbst 2019 steht der Feuerwehr München zur Brandbekämpfung von der Isar aus ein Löschboot zur Verfügung. Das Boot (derzeitiger Name: "Branddirektor Krüger", Länge: 23 m, Breite: 5,60 m, Baujahr: 1982) wurde noch bis Februar 2019 von der Feuerwehr Hamburg eingesetzt und wird der Landeshauptstadt München im Rahmen einer Inventarüberlassungskooperation zum symbolischen Preis von einem Euro übereignet. Derzeit laufen die Transportvorbereitungen in Hamburg. Der Münchner Stadrat hatte das Projekt im Rahmen der "Zielplanung Feuerwachen 2020" bereits im November 2016 gebilligt.

Das Löschboot verfügt über eine hydraulische Kabinenabsenkung und einen maximalen Tiefgang von 40 cm, sodass es als uneingeschränkt isartauglich bezeichnet werden kann. Das zukünftige Einsatzgebiet des Bootes erstreckt sich von der Braunauer Eisenbahnbrücke bis zum Kabelsteg/Praterwehrbrücke. Vornehmlich soll der Brandschutz für am Ufer befindliche Gebäude verbessert werden, das Boot steht aber auch für Hilfeleistungseinsätze rund um die Isarinseln parat.

Um zeitnah die nötige Infrastruktur für das Boot zu schaffen, entsteht momentan in Betonfertigbauweise eine provisorische Feuerwache mit Bootssteg nördlich der Corneliusbrücke. Das moderne Wachgebäude (Nutzfläche: ca. 450 m²) verfügt über eine Seilwerkstatt und Ruheräume für die Bootsbesatzung, die Fassadenverkleidung aus Aluminium ist optisch an das Schuppenkleid der in der Isar beheimateten Barbe angelehnt. Für die Architektur und Bauplanung zeichnet das junge Münchner Büro "April x2" verantwortlich.

Die feierliche Einweihung der neuen Wache und der Stapellauf des Löschbootes sind für Samstag, 21. September 2019, geplant.

