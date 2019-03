Feuerwehr München

FW-M: Kellerbrand in Schreinerei (Obersendling)

München (ots)

Freitag, 29. März 2019, 06.03 Uhr; Blieskastelstraße

Am Morgen meldeten Anrufer der Integrierten Leitstelle eine starke Verrauchung des Treppenhauses einer Schreinerei mit darüber gelegenen Wohnungen. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, waren die Bewohner bereits vor dem Haus und nahmen die Feuerwehr in Empfang. Schnell konnte der Brand in einem Lagerraum im Keller ausfindig gemacht werden. Geschützt durch Atemschutz ging ein Trupp mit einem C-Rohr in den Keller und löschte das Feuer. Zeitgleich kamen zwei Hochleistungslüfter zur Entrauchung des Gebäudes zum Einsatz. Im Anschluss wurde das gesamte Gebäude kontrolliert. Bei diesem Einsatz gab es keine Verletzten, die Brandursache wird derzeit durch die Polizei ermittelt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(jän)

