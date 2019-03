Feuerwehr München

FW-M: Bewusstlos am Steuer (Neuperlach)

München (ots)

Mittwoch, 27. März 2019, 12.08 Uhr; Heinrich-Wieland-Straße

Wegen eines internistischen Problems hat am Mittag ein 83-Jähriger am Steuer seines Pkw das Bewusstsein verloren und ist in zwei am Straßenrand abgestellte Fahrzeuge gekracht. Die Besatzung eines vorbeifahrenden Krankentransportwagens hatte den Unfall bemerkt und den Patienten aus dem Volvo befreit. Ebenso begannen sie mit der Reanimation des Rentners. Nach einer Intensivierung der Maßnahmen durch ein Notarztteam konnte der Patient zwar mit einem vorhandenen Herzrhythmus in eine Klinik transportiert werden, sein Zustand ist jedoch kritisch.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

