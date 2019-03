Feuerwehr München

FW-M: Schwerer Verkehrsunfall mit Tram (Moosach)

Donnerstag, 21. März 2019, 22.31 Uhr; Dachauer Straße

Gestern Abend ist es auf der Dachauer Straße zu einem Unfall mit einem Pkw und einer Straßenbahn gekommen. Eine 25-jährige Autofahrerin kam aus nordwestlicher Richtung und wollte auf den Mittleren Ring auffahren. Beim Abbiegevorgang wurde sie von einer entgegenkommenden Tram erfasst und mitgerissen. Nach zirka 15 Metern traf der Pkw seitlich einen Ampelmast, knickte diesen um und kam darauf zum Stehen. Beide Insassinnen hatten großes Glück. Sie wurden zwar in dem stark deformierten Fahrzeug eingeschlossen, konnten aber ohne schweres Gerät aus ihrem Auto gerettet werden. Die Fahrerin trug bei dem Unfall nur eine kleine Platzwunde im Gesicht davon. Die 18-jährige Beifahrerin erlitt mittelschwere Verletzungen. Beide Patientinnen wurden von Notarztwagenbesatzungen in Münchener Kliniken transportiert. In der Straßenbahn wurde niemand verletzt. Am Pkw entstand ein Totalschaden, an der Straßenbahn ein erheblicher Sachschaden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

