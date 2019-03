Feuerwehr München

FW-M: Brand in Bauhof (Ramersdorf)

München (ots)

Freitag, 1. März 2019, 20.45 Uhr; Görzer Straße

Heute Abend hat ein Autofahrer die Notrufzentrale über einen Brand in einem Bauhof informiert. In der Zwischenzeit hat der Mann seine Fahrt fortgesetzt. Es handelt sich dabei um ein Feuer in einem 50 Meter langen und 15 Meter tiefen Unterstand. Es waren etwa 3 Kubikmeter Pressspanplatten in Brand geraten. Die gemeldete Einsatzadresse passte leider nicht zum Schadensort. Der ausgerückte Löschzug musste das Feuer erst noch zu suchen. Tatsächlich befindet sich der Bauhof in der Kagerstraße in Ramersdorf. Die starke Rauchentwicklung erleichterte die Suche deutlich. Beim Eintreffen der Feuerwehr befand sich das Holz bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen auf den Dachstuhl konnten die Einsatzkräfte in letzter Sekunde verhindern. Unter schwerem Atemschutz und mit Hilfe eines C-Strahlrohres wurde das Feuer zügig gelöscht und weiterer Schaden verhindert werden. Personen kamen bei diesem Einsatz nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens ist uns leider nicht bekannt.

Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen uns keine Fotos vor. (dr)

