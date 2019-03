Feuerwehr München

FW-M: 35 Personen aus Rauch gerettet (Forstenried)

München (ots)

Freitag, 1. März 2019, 04.44 Uhr; Scherzerstraße Heute Nacht ist in einer Obdachlosenunterkunft in Forstenried ein Feuer ausgebrochen. Per Telefon wurde die Integrierte Leitstelle über den Brand informiert. Die kurze Zeit später eintreffenden Einsatzkräfte fanden einen stark verrauchten Treppenraum vor. Ein Kellerbrand war die Ursache der Rauchentwicklung. Er wurde unter schwerem Atemschutz mit einem C-Strahlrohr gelöscht. Zeitgleich retteten die Einsatzkräfte alle 35 Bewohner, teils mit Fluchthauben, aus dem Gebäude. Betreut wurden sie in einem Großraumrettungswagen der Feuerwehr. Einige Personen erlitten eine Rauchgasvergiftung. Drei Patienten wurden ambulant versorgt und eine Person wurde durch den Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus transportiert. Nachdem das teils stark verrauchte Treppenhaus vollständig gelüftet war, durften die Bewohner wieder zurück in ihre Unterkunft. Der Sachschaden in der Obdachlosenunterkunft beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

(dr)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell