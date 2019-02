Feuerwehr München

FW-M: Sperrzone im Euro-Industriepark (Freimann/Milbertshofen)

München (ots)

Sonntag, 24. Februar 2019, 18.00 Uhr; Heidemannstraße Am heutigen Sonntag ist die Bergung der gefundenen Munition in der Bayernkaserne angelaufen. Erneut wurde aus Sicherheitsgründen ein erweiterter Bereich um den Fundort gesperrt. Die Evakuierung verlief aus Sicht der Einsatzkräfte, wie angenommen reibungslos. Mit den Bergungsarbeiten an den Munitionsbunkern der ersten Stellung konnte pünktlich begonnen werden. Sie wurden weitestgehend geräumt und die Sperre um 17.00 Uhr wieder aufgehoben. Am morgigen Montag finden Nacharbeiten auf dem Gelände statt. Hierbei wird ab 13.00 Uhr wiederholt planmäßig Munition gesprengt. Es werden bis etwa 15.00 Uhr in der Umgebung Explosionsgeräusche zu hören sein. Sperrungen finden hierfür nur innerhalb der Bayernkaserne statt. Am kommenden Mittwoch wird dieser erweiterte Bereich planmäßig erneut gesperrt. Dieser sollte ab 07.00 Uhr nur noch verlassen werden. Zwischen 08.00 Uhr und 17.00 Uhr ist der Aufenthalt in der Sperrzone aus Sicherheitsgründen verboten. Sämtliche Einrichtungen innerhalb der Absperrung bleiben in diesem Zeitraum geschlossen. Sie wurden von Seiten der Behörden bereits informiert. Wir bitten sie, an diesen Tagen den Bereich großräumig zu umfahren, da mit erhöhtem Verkehrsaufkommen gerechnet wird. Geplant sind diese Vorhaben und Sperrungen über einen Zeitraum von voraussichtlich sieben Wochen immer mittwochs und sonntags. Genaueres finden sie in der hierfür erlassenen Allgemeinverfügung zur Bayernkaserne auf www.muenchen.de oder unter dem Link: https://bit.ly/2VfXmaj.

Sollten sich die Sperrzone oder die Zeiträume aus Sicherheitstechnischen Gründen ändern, werden sie erneut von der Pressestelle der Feuerwehr München über sämtliche Medien informiert.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

(dr)

