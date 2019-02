Feuerwehr München

FW-M: Schnelle Geburt (Feldmoching)

München (ots)

Samstag, 23. Februar 2019, 03.39 Uhr; Grohmannstraße

In der Nacht wurden die Rettungskräfte zu einer bevorstehenden Geburt nach Feldmoching alarmiert. Der ersteintreffende Rettungswagen der Berufsfeuerwehr München übernahm sofort die Versorgung der werdenden Mutter, die bereits in den Wehen lag. Noch vor dem Eintreffen des Notarztes konnte mithilfe der Rettungsdienstbesatzung das Kind in der Wohnung zur Welt gebracht und abgenabelt werden. Anschließend wurden die beiden Patienten vom eingetroffenen Arzt untersucht und konnten unter dessen Begleitung in eine Münchner Klinik gebracht werden. Die kleine Alea hat 3570 Gramm und ist das zweitgeborene Kind der Familie.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (h31)

