Feuerwehr München

FW-M: Brand im Treppenhaus mit Verletzten (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt)

München (ots)

Donnerstag, 21. Februar 2019, 15.13 Uhr; Adlzreiterstraße

Heute Nachmittag ist es zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in der Ludwigsvorstadt gekommen. Mehrere Anrufer meldeten der Integrierten Leitstelle eine starke Rauchentwicklung aus dem Eingangsbereich eines Wohnhauses. Die sofort alarmierten Kräfte trafen umgehend an der Einsatzstelle ein, wo ihnen bereits einige Bewohner mitteilten, dass sich Leute an den Fenstern aufhalten und um Hilfe schreien. Der Einsatzleiter schickte sofort mehrere Atemschutztrupps in das Gebäude um den Brand zu löschen. Zeitgleich wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht um insgesamt fünf Personen aus verschiedenen Etagen zu retten. Zwei Bewohner wurden vom Rettungsdienst in Münchner Kliniken transportiert. Das Feuer, welches im Treppenhaus ausgebrochen war, konnte nach kurzer Zeit gelöscht werden. Anschließend wurde es mit einem Hochleistungslüfter entraucht und die restlichen Wohnungen kontrolliert. Der entstandene Sachschaden wird seitens der Feuerwehr auf etwa 75.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (Jän)

