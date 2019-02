Feuerwehr München

FW-M: Verkehrsunfall am Hauptbahnhof (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Sonntag, 17. Februar 2019, 14.23 Uhr; Bayerstraße

Am frühen Sonntagnachmittag ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Trambahn gekommen. Aus bislang unbekannter Ursache ist heute, in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofes, ein Pkw mit einer fahrenden Trambahn kollidiert. Dabei verkeilte sich das Fahrzeug mit der linken Seite, so dass die Fahrerin im Pkw eingeschlossen war. Die eintreffenden Kräfte stabilisierten das Fahrzeug und verschafften sich Zugang zu der verletzten Insassin. Aufgrund des Unfallmechanismus entschied sich der Einsatzleiter in Absprache mit dem anwesenden Notarzt zu einer schonenden Rettung. Die Kollegen entfernten das Dach des Golfes und retteten die Patientin Achsengerecht. Anschließend ist die Fahrerin mit dem Notarztwagen in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert worden. Der entstandene Sachschaden wird Seitens der Feuerwehr auf circa 20.000 Euro geschätzt. Zum Unfallhergang hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Fotos von diesem Einsatz stehen in unserem Newsroom auf presseportal.de zum Download und kostenpflichtigen Abdruck zur Verfügung. (Jän)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell