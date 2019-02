Feuerwehr München

FW-M: Brand in Kaffeerösterei (Sendling-Westpark)

München (ots)

Donnerstag, 14. Februar 2019, 13.26 Uhr; Hansastraße

Ein Feuer in einer Kaffeerösterei hat einen sechsstelligen Schaden verursacht. Mehrere Anrufer meldeten eine starke Rauchentwicklung aus einer Abluftöffnung im Bereich des Daches eines dreigeschossigen Geschäftshauses. Beim Eintreffen wurden die Kräfte der Feuerwehr von Mitarbeitern des Betriebes bereits erwartet und eingewiesen. Sämtliche Bereiche des Gebäudes wurden kontrolliert, wodurch schnell die Ursache der Rauchentwicklung lokalisiert werden konnte. Im Inneren einer Röstmaschine hatten sich die Bohnen so stark erhitzt, dass diese das Brennen anfingen. Um an das Brandgut zu gelangen, mussten Teile der Maschine entfernt werden. Im Anschluss entfernten die Einsatzkräfte die glühenden Kaffeeüberreste aus der Apparatur und löschten diese ab. Zuletzt wurden die betroffenen Bereiche mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Der Schaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (ost)

