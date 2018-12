FW-M: Nachbar wird zum Retter (Milbertshofen)

München (ots) - Montag, 10. Dezember 2018, 20.21 Uhr; Schleißheimer Straße

Ein aufmerksamer Nachbar hat gestern Abend einen Zimmerbrand gemeldet und eine Person aus einer verrauchten Wohnung gerettet.

Am gestrigen Abend kam es zu einem Zimmerbrand im ersten Stock einer Wohnung im Stadtteil Milbertshofen. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, war die Wohnungsinhaberin bereits durch den Mitteiler aus der Brandwohnung gerettet worden. Sofort drang ein Trupp unter Atemschutz in die Brandwohnung vor und löschte das in Flammen stehende Mobiliar ab. Anschließend wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Die gerettete Wohnungsinhaberin kam zur weiteren Abklärung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Aufgrund des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Schleißheimer Straße.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, der Schaden kann seitens der Feuerwehr nicht beziffert werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(Jän)

