FW-M: Zimmerbrand mit Todesfolge (Laim)

München (ots) - Sonntag, 9. Dezember 2018, 22.41 Uhr; Landsberger Straße

Am späten Sonntagabend wurde die Integrierte Leitstelle über das Auslösen eines häuslichen Rauchwarnmelders informiert. Umgehend wurden die ersten Einsatzkräfte an die Schadensstelle alarmiert. Dort angekommen, konnten diese zwar Brandgeruch wahrnehmen - allerdings weder ein Feuer noch eine Ursache für den Rauch entdecken. Erst nach aufwendiger Suche konnte die Ursache für den Brandgeruch lokalisiert werden. In der vierten Etage wurde eine Wohnung geöffnet und ein Zimmerbrand entdeckt.

Obwohl das Feuer sofort gelöscht wurde, konnte ein männlicher Bewohner nur noch tot aus der Brandwohnung geborgen werden. Von der Feuerwehr wurden 19 Menschen evakuiert. Eine Person wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert, zwei weitere Personen wurden ambulant versorgt.

Die Schadenshöhe kann im Moment noch nicht beziffert werden. Über die Brandursache ermittelt die Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

(dr)

