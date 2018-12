FW-M: Reisebus in Vollbrand (Giesing)

6 weitere Medieninhalte

Einsatzfoto Berufsfeuerwehr München. Die Aufwandsentschädigung beträgt 25,00 EUR je Foto für die Veröffentlichung in Printmedien. Kassen- und Steueramt LHST München. IBAN: DE86 7015 0000 0000 2030 00 BIC: SSKMDEMMXXX mit Verwendungszweck: Foto der Branddirektion Bild-Infos Download

München (ots) - Freitag, 7. Dezember 2018, 10.00 Uhr; Tegernseer Landstraße Heute Vormittag ist ein Reisebus in Giesing komplett ausgebrannt. Ein mit 36 Insassen besetzter Reisebus war im Bereich der Tegernseer Landstraße unterwegs, als plötzlich dichter Rauch aufstieg. Ein zufällig vorbeifahrendes Kommunikationsfahrzeug der Feuerwehr erkannte die gefährliche Situation und brachte in Zusammenarbeit mit einer Polizeistreife die Personen in Sicherheit. Zeitgleich gingen mehrere Notrufe bei der Integrierten Leitstelle ein und meldeten eine starke Rauchentwicklung. Die eintreffenden Kräfte begannen sofort mit einem Löschangriff und alarmierten weitere Kräfte. Mit mehreren Atemschutztrupps konnte das Feuer schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Anschließend wurde ein Statiker des Baureferats hinzugezogen, da der Bus unter einer Unterführung stand und geklärt werden musste ob die Unterführung Schaden davon getragen hat. Bei diesem Einsatz gab es keine Verletzten. Der Schaden kann seitens der Feuerwehr derzeit nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ursache zur Brandursachenermittlung aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Fotos von diesem Einsatz stehen in unserem Newsroom auf presseportal.de zum Download und kostenpflichtigen Abdruck zur Verfügung. (Jän)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell