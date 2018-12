FW-M: Zur rechten Zeit am rechten Ort (Ostpark)

München (ots) - Mittwoch, 5. Dezember 2018, 10.50 Uhr; Staudingerstraße

Bei einer Aussenübung eines Feuerwehrlehrgangs konnten die Teilnehmer zwei Kindern Erste Hilfe nach einem Unfall leisten. Im Zuge der Ausbildung zum Gruppenführer besuchten die Lehrgansteilnehmer ein Eissportstadion in der Staudingerstraße. Hier übten sie an der Klimatechnik für die Eisfläche. Während dieser Übung stürzten zwei Kinder auf der Eisfläche. Die Kollegen erkannten, dass es sich dabei um einen schwereren Sturz handelte. Sie eilten sofort dazu und leisteten Erste Hilfe. Ein dazu gerufener Rettungswagen versorgte das Mädchen und den Jungen ambulant. Die ebenfalls informierten Eltern trafen noch während der Behandlung ein. Nach der Abklärung wurden die Kinder in die Obhut der Eltern übergeben.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(pyz)

