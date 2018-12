FW-M: Garagenbrand an der Stadtgrenze (Lochhausen)

München (ots) - Dienstag, 4. Dezember 2018, 20.36 Uhr; Am Zillerhof

Bei einem Brand in Lochhausen wurden drei PKW und eine Garage völlig zerstört. Am Abend bemerkten Anwohner und der Mieter der Garage den Brand und alarmierten die Feuerwehr. Trotz selbst eingeleiteter Löschversuche durch den Mieter schlugen beim Eintreffen der Feuerwehr die Flammen bereits aus dem Dach des Gebäudes. Bei den Löschmaßnahmen zog sich der Mann Verbrennungen und eine Rauchgasinhalation zu. Daher wurde er von Mitarbeitern des Rettungsdienstes versorgt und im Anschluss in eine Klinik transportiert. Da sich der Einsatzort in unmittelbarer Nähe zur Münchner Stadtgrenze befindet, wurden auch mehrere Ortsfeuerwehren des Landkreises Fürstenfeldbruck alarmiert, die als erstes am Einsatzort eintrafen und die Löschmaßnahmen einleiteten. Kurz vor Mitternacht war das Feuer samt aller Glutnester gelöscht. Zudem mussten einige in Brand geratene Bäume gefällt werden, um ein Übergreifen des Brandes auf ein kleines Waldstück zu verhindern. Gemeinsam hatten die Einsatzkräfte aus München und dem Landkreis FFB 150 Einsatzkräfte vor Ort. Ein Sachschaden kann für das Gebäude und die drei ausgebrannten PKW von Seiten der Feuerwehr nicht genannt werden. Zur Ursache ermittelt die Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(pyz)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell