FW-M: Kaffeeautomat wird Mitarbeiterin zum Verhängnis (Neuhausen)

München (ots) - Donnerstag, 29. November 2018, 10.11 Uhr; Wendl-Dietrich-Straße

Die Einsatzkräfte staunten nicht schlecht, als sie zum Alarmstichwort "Person eingeklemmt im Kaffeeautomaten" in einen Discounter gerufen wurden. Bei dem Versuch, den besagten Automaten am Becherauswurf zu reinigen, klemmte sich eine Angestellte die Finger so stark ein, dass ein Kollege die Feuerwehr alarmierte. Weil das Gerät verriegelt war, mussten die Retter dieses gewaltsam öffnen, um von innen die Finger der Frau zu befreien. Bis auf leichte Verletzungen am Finger und einem großen Schrecken hat die Dame ihre missliche Lage gut überstanden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor. (H31)

