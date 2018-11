FW-M: Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar (Zamdorf)

2 weitere Medieninhalte

Einsatzfoto Berufsfeuerwehr München. Die Aufwandsentschädigung beträgt 25,00 EUR je Foto für die Veröffentlichung in Printmedien. Kassen- und Steueramt LHST München. IBAN: DE86 7015 0000 0000 2030 00 BIC: SSKMDEMMXXX mit Verwendungszweck: Foto der Branddirektion Bild-Infos Download

München (ots) - Dienstag, 27. November 2018, 4.35 Uhr; Rhönstraße

Am frühen Dienstagmorgen wurde der Integrierten Leitstelle München ein Brand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte es bereits aus zwei Zimmern im Erdgeschoss des Hauses. Mehrere Trupps, ausgerüstet mit schwerem Atemschutz und C-Strahlrohr, begannen sofort mit den Löscharbeiten. Die beiden bereits ins Freie geflüchteten Bewohner wurden vom Rettungsdienst versorgt und mussten wegen einer Rauchgasvergiftung zur weiteren Behandlung in Münchner Kliniken gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten und Belüftungsmaßnahmen der Münchner Feuerwehr zogen sich noch über mehrere Stunden. Aufgrund des hohen Schadens mussten Strom und Gas abgestellt werden. Zwei leerstehende Wohneinheiten sowie die Brandwohnung selbst sind derzeit unbewohnbar. Die Schadenssumme dürfte sich im höheren sechsstelligen Bereich befinden.

Zur Brandursache ermittelt das Fachkommissariat der Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Fotos von diesem Einsatz stehen in unserem Newsroom auf presseportal.de zum Download und kostenpflichtigen Abdruck zur Verfügung. (H31)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell