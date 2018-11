FW-M: Fußgängerin von Transporter erfasst (Berg am Laim)

Einsatzfoto Berufsfeuerwehr München. Das Bildhonorar beträgt 25,00 EUR je Foto für die Veröffentlichung in Printmedien. Kassen- und Steueramt LHST München. IBAN: DE86 7015 0000 0000 2030 00 BIC: SSKMDEMMXXX mit Verwendungszweck: Foto der Branddirektion Bild-Infos Download

München (ots) - Donnerstag, 22.November 2018; 14.12 Uhr; Berg am Laim Straße

Heute Nachmittag hat sich ein folgenschwerer Unfall mit einem Kleintransporter ereignet.

Eine 69-jährige Fußgängerin betrat plötzlich die Fahrbahn. Dabei wurde sie von einem Heranfahrenden Fahrzeug erfasst und schwerst verletzt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützen das Rettungsdienstpersonal und die Notarztwagenbesatzung aus Riem bei der Erstversorgung. Ebenfalls sicherten sie die Unfallstelle ab, betreuten die drei Insassen des Unfallfahrzeugs und den Ehemann der Verunglückten. Das Kriseninterventionsteams übernahm die weitere Betreuung.

Der Rettungsdienst brachte die Patientin in Begleitung des Notarztes in eine Münchner Klinik. Dort ist sie an ihren schweren Verletzungen erlegen.

Zum Unfallhergang ermittelt die Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

