FW-M: Tödlicher Verkehrsunfall (Giesing)

München (ots) - Mittwoch, 21. November 2018; 19.04 Uhr; Chiemgaustraße

Am Mittwochabend ist es in der Chiemgaustraße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei junge Frauen wurden beim Überqueren der Straße von einem PKW erfasst und lebensbedrohlich verletzt. Trotz der sofort eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen durch zwei vor Ort anwesende, medizinisch tätige Passanten konnte das Leben einer 25-jährigen Frau nicht gerettet werden. Sie wurde in eine Münchner Klinik transportiert und verstarb noch am Abend. Ihre 28-jährige Begleiterin wurde schwer verletzt vom Notarzt in eine Münchner Klinik begleitet. Nach einer sofortigen Notoperation schwebt auch sie noch in Lebensgefahr. Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Fotos von diesem Einsatz stehen in unserem Newsroom auf presseportal.de zum Download und kostenpflichtigen Abdruck zur Verfügung. (dr)

