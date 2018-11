FW-M: Container in Flammen (Laim)

München (ots) - Dienstag, 20. November 2018, 19.00 Uhr; Tuttlinger Straße Am Dienstagabend ist es zu einem Containerbrand im Stadtteil Laim gekommen. Mehrere Anrufer meldeten der Integrierten Leitstelle einen Containerbrand in einem Innenhof. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand ein zirka zehn Kubikmeter großer Container bereits in Vollbrand. Sofort wurden mehrere Löschrohre zur Brandbekämpfung eingesetzt. So konnte ein Flammenüberschlag auf das Nachbargebäude verhindert werden. Das angrenzende Gebäude wurde durch die Feuerwehr kontrolliert. Der entstandene Schaden an dem mit Isoliermaterial gefüllten Container wird auf zirka 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell