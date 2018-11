FW-M: Küchenbrand (Trudering)

München (ots) - Samstag, 10. November 2018, 23.46 Uhr; Bognerhofweg

Ein Schaden in Höhe von zirka 100.000 Euro ist bei einem Brand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude entstanden. Durch eine aufmerksame Bürgerin wurden über die Integrierte Leitestelle München die freiwillige Feuerwehr, Abteilung Trudering und die Feuerwache Riem alarmiert. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Brand in einer Küche schnell lokalisiert werden. Mittels Atemschutz und C-Rohr wurde das Feuer schnell gelöscht. Weitere Geschäftsbereiche des mehrstöckigen Gebäudes mussten kontrolliert und entraucht werden. Der hohe Sachschaden resultiert aus der starken Verrauchung und Verrußung im gesamten Gebäude. Zu einem Personenschaden kam es bei dem Brand nicht. Zur genauen Ursache ermittelt derzeit die Brandfahnder

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(H31)

