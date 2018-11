FW-M: Mann verstirbt bei Wohnungsbrand (Freimann )

München (ots) - Samstag, 10.11.2018, 21:34 Uhr; Carl-Orff-Bogen

Am Samstagabend ist es im Stadtteil Freimann zu einem Wohnungsbrand gekommen. Bei Eintreffen der Feuerwehr München befand sich im ersten Obergeschoss ein Teil der Wohnung bereits in Vollbrand. Ausgerüstet mit Atemschutz, C-Rohr und Rauchschutzvorhang konnten die Rettungskräfte schnell zur Brandwohnung vordringen. Eine männliche, 60 jährige Person wurde mit schwerer Rauchgasvergiftung dem Notarzt übergeben. Trotz sofortiger eingeleiteter Reanimation des Notarztes, verstarb der Mann kurze Zeit später im Krankenhaus. Des weiteren wurden zwei Hunde aus dem dritten Obergeschoss gerettet. Anschließend wurden alle Wohnungen kontrolliert und das Treppenhaus mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Benachbarte Anwohner, die bereits vor Eintreffen der Feuerwehr das betroffene Gebäude verlassen hatten, konnten wieder in Ihre Wohnungen zurückkehren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 75000 Euro. Zur Brandursache ermittelt derzeit die Brandfahndung.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

