Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Feuerwehr wird zu Heckenbrand alarmiert - schnelles Eingreifen der Anwohner zeigt wirkung

Immensen (ots)

Immensen, 5. August 2026 - Die Ortsfeuerwehr Immensen wurde am Dienstagabend, 4. August 2026, gegen 22:10 Uhr zu einem gemeldeten Heckenbrand in die Straße Weidekamp alarmiert.

Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich die Lage anders dar als zunächst gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache war vermutlich infolge eines technischen Defekts eine Gartenpumpe in einem kleinen Pumpenhäuschen in Brand geraten. Da sich das Häuschen unmittelbar neben einer Hecke befand, bestand die Gefahr, dass die Flammen auf die Bepflanzung übergreifen und sich der Brand weiter ausbreiten könnten.

Die Anwohner hatten bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr erste Löschmaßnahmen mit einem Gartenschlauch durchgeführt. Dadurch konnte die Brandausbreitung auf die angrenzende Hecke verhindert werden. Die Feuerwehr übernahm anschließend die Nachlöscharbeiten und kontrollierte den betroffenen Bereich mithilfe einer Wärmebildkamera auf verbliebene Glutnester. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte die Einsatzstelle an die Eigentümer übergeben werden.

Der Einsatz zeigt, dass ein schnelles Eingreifen eine Brandausbreitung verhindern kann. Dennoch weist die Feuerwehr ausdrücklich darauf hin, dass Löschversuche durch Privatpersonen stets mit Bedacht erfolgen sollten. Insbesondere bei Bränden, deren Ursache unklar ist oder bei denen elektrische Anlagen oder Geräte betroffen sein könnten, bestehen erhebliche Gefahren - unter anderem durch Stromschlag oder eine plötzliche Brandausbreitung.

Die eigene Sicherheit hat deshalb immer oberste Priorität. Wer einen Brand feststellt, sollte unverzüglich den Notruf 112 wählen und nur dann eigene Löschmaßnahmen ergreifen, wenn diese ohne Eigengefährdung möglich sind. Menschenleben und die eigene Gesundheit haben stets Vorrang vor dem Schutz von Sachwerten.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Immensen mit 4 Fahrzeugen.

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