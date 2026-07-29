Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Dachgeschossbrand in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr rettet zwei Personen

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Lehrte (ots)

Am Mittwochabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Lehrte um 20:35 Uhr zu einem gemeldeten Dachgeschossbrand in einem Mehrfamilienhaus im Knappenweg alarmiert. Nach ersten Meldungen sollte sich zudem noch eine Person in der Brandwohnung befinden.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich das Feuer im Dachgeschoss. Zunächst galt eine Person als vermisst. Die beiden Bewohner der betroffenen Wohnung hatten sich auf einen darunterliegenden Balkon gerettet. Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurden umgehend weitere Einsatzkräfte, darunter die Drohneneinheit sowie die Absturzsicherung, nachalarmiert. Über tragbare Leitern rettete die Feuerwehr die beiden Personen sicher vom Balkon. Die zunächst vermisste Person konnte glücklicherweise kurze Zeit später von der Polizei wohlbehalten außerhalb des Gebäudes angetroffen werden.

Parallel zur Menschenrettung wurde die Brandbekämpfung durch zwei Trupps unter schwerem Atemschutz im Innenangriff sowie über eine Riegelstellung von außen eingeleitet, um eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Gebäudeteile zu verhindern. Eine besondere Herausforderung stellte dabei eine unmittelbar neben dem Gebäude verlaufende Hochspannungsleitung dar. Die Besatzung der Drehleiter musste äußerst umsichtig vorgehen, um die erforderlichen Sicherheitsabstände einzuhalten und eine Gefährdung durch elektrischen Strom auszuschließen. Durch das schnelle und gezielte Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das unmittelbar angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Dieses blieb dadurch von dem Brandereignis verschont. Die beiden Bewohner der Brandwohnung wurden nach ihrer Rettung vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Zur Beurteilung der Lage im Dachbereich kam zusätzlich eine Feuerwehrdrohne zum Einsatz. Mithilfe der Wärmebildkamera wurde die Brandausbreitung kontinuierlich überwacht und die Lage fortlaufend durch den Einsatzleiter neu bewertet. Da eine Brandausbreitung innerhalb der Dachkonstruktion zunächst nicht vollständig ausgeschlossen werden konnte, öffneten die Einsatzkräfte vorsorglich Teile der Dachhaut. Der Verdacht auf weitere Brandherde bestätigte sich glücklicherweise nicht. Für diese Maßnahmen sowie die anschließenden Nachlöscharbeiten wurde der 4. Zug mit den Ortsfeuerwehren Arpke und Sievershausen nachalarmiert.

Im weiteren Einsatzverlauf kontrollierten die Einsatzkräfte die Brandwohnung sowie den Dachbereich umfassend mit Wärmebildkameras. Weitere Glutnester konnten ausgeschlossen werden. Das betroffene Mehrfamilienhaus wurde durch den Brand so stark beschädigt, dass es derzeit unbewohnbar ist. Der Energieversorger trennte das Gebäude vollständig vom Stromnetz. Um 23:07 Uhr konnte schließlich "Feuer aus" gemeldet werden. Nach den weiteren abschließenden Einsatznaßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Im Einsatz waren insgesamt 74 Einsatzkräfte mit 20 Fahrzeugen der Ortsfeuerwehren Lehrte, Ahlten, Hämelerwald, Aligse, Steinwedel, Kolshorn, Arpke und Sievershausen sowie der Rettungsdienst, ein Notarzt und die Polizei.

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