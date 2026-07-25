Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Verkehrsunfall auf der L412 zwischen Sievershausen und Vöhrum - Zwei Verletzte nach Zusammenstoß

Lehrte (ots)

Die Ortsfeuerwehren Sievershausen und Hämelerwald wurden am heutigen Samstag, 25.7.2026 gegen 10:06 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 412 zwischen Sievershausen und Vöhrum alarmiert. Laut Meldebild sollte eine Person eingeklemmt sein.

Nach derzeitigen, noch unbestätigten Erkenntnissen wollte ein Fahrzeug mit einem Ehepaar ein vorausfahrendes Auto (VW Polo) und einen Radlader überholen. Zeitgleich beabsichtigte die Fahrerin mit dem VW Polo offenbar auf Höhe des Kiesteiches abzubiegen, wodurch es zum Zusammenstoß kam.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass die zunächst als eingeklemmt gemeldete Fahrerin eines VW Polo bereits von couragierten Ersthelfern aus ihrem Fahrzeug befreit worden war. Die verletzte Frau wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von Feuerwehrkräften aus dem Rettungsdienst betreut und anschließend weiter medizinisch versorgt.

Auch die Fahrerin des zweiten beteiligten Fahrzeugs wurde rettungsdienstlich untersucht und versorgt.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, stellte den Brandschutz und das Batteriemanagement sicher und unterstützte den Rettungsdienst.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Sievershausen und Hämelerwald mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften, außerdem der Rettungsdienst, der Christoph 4, sowie die Polizei.

Zur Unfallursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

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