Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Qualmende Achse beim Schwertransporter sorgt für Feuerwehreinsatz

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Lehrte (ots)

Am heutigen Dienstag wurden die Feuerwehren aus Ahlten, Lehrte und Immensen um 4:40 Uhr zu einem vermeintlichen LKW-Brand auf die A7 gerufen.

Während des Einsatzes stellte sich heraus, dass der Einsatzort sich nicht auf der A7 befand, sondern im Autobahnkreuz Hannover Ost im Abfahrtsbereich der A7 auf die A2, direkt unter der Brücke. Dort hatte der Fahrer eines Schwertransporter während der Fahrt Rauch an einer Achse bemerkt und sein Fahrzeug gestoppt. Während die Feuerwehr alarmiert wurde, konnte der Entstehungsbrand jedoch mit Hilfe eines Feuerlöschers durch den Fahrer gelöscht werden. Die vor Ort eingetroffenen Einsatzkräfte kontrollierten die Wärmeentwicklung an der Achse mit Hilfe einer Wärmebildkamera und kühlten diese noch mit Wasser, bis keine Gefahr mehr bestand. Weitere Maßnahmen waren durch die Feuerwehr nicht erforderlich und die Einsatzstelle konnte im Anschluss an die Autobahnpolizei übergeben werden. Während der Einsatzmaßnahmen war die Abfahrt der A7 von Hamburg kommend auf die A2 in Fahrtrichtung Berlin kurzfristig voll gesperrt. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Im Einsatz waren 37 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.

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