Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Verkehrsunfall zwischen Burgdorf und Immensen - Feuerwehr rettet schwer eingeklemmte Pkw-Fahrerin

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Immensen (ots)

Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf der L412 Am heutigen Mittag wurden die Ortsfeuerwehren Immensen und Burgdorf um 12:56 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person auf die L412 zwischen Burgdorf und Immensen alarmiert. Laut Meldebild sollte eine Person nach einem Pkw-Unfall im Fahrzeug eingeklemmt sein. Diese Lage bestätigte sich beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte. Nach bisherigen, derzeit noch unbestätigten Erkenntnissen war die Fahrerin mit ihrem Pkw aus Burgdorf kommend in Richtung Immensen unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug prallte zunächst mit der linken Fahrzeugfront gegen einen Baum, wurde anschließend in ein angrenzendes Maisfeld geschleudert und kam dort zum Stillstand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrerin im Bereich der Beine schwer im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr leitete umgehend eine umfangreiche technische Rettung ein, um die Patientin möglichst schonend aus dem Fahrzeug zu befreien. In enger Abstimmung mit dem Notarzt konnte die schwer verletzte Frau patientengerecht aus dem Fahrzeug gerettet und anschließend an den Rettungsdienst übergeben werden. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde die Schwerverletzte mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Während des gesamten Einsatzes stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen musste die L412 in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt werden. Im Einsatz waren insgesamt 35 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Immensen und Burgdorf mit sechs Fahrzeugen. Die Ortsfeuerwehr Immensen war mit 17 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen, die Freiwillige Feuerwehr Burgdorf mit 18 Einsatzkräften und ebenfalls drei Fahrzeugen vor Ort. Ebenfalls beteiligt waren der Rettungsdienst, ein Notarzt, der Rettungshubschrauber sowie die Polizei. Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Auskünfte zur Unfallursache sowie zur Schadenshöhe können von der Feuerwehr nicht erteilt werden.

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