Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Unwettereinsätze und ein Großbrand beschäftigen die Feuerwehrkräfte der Stadt Lehrte den gesamten Montag

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Lehrte (ots)

Am heutigen Montagmorgen wurde das Stadtgebiet Lehrte von einer Gewitterfront getroffen, was zu einem erhöhten Einsatzaufkommen führte. Um 7:35 wurde die Ortsfeuerwehr Immensen zu dem ersten Unwettereinsatz des Tages in die Straße In den Wilkensgärten gerufen. Dort sollte nicht nur ein Keller unter Wasser stehen, sondern auch eine Wand eingestürzt sein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort konnte der unter Wasser stehende Keller bestätigt werden, jedoch nicht die eingestürzte Wand. Im weiteren Verlauf gingen eine Vielzahl von Notrufen ein, so dass Lehrtes Stadtbrandmeister Hendrik Voges um 7:51 Uhr für das wetterbedingte erhöhte Einsatzaufkommen den Stab in der Stadtfeuerwehrwache mit der IUK und der ELO besetzen ließ, sowie den Einsatzabschnitt Ost im Gerätehaus Hämelerwald. Von diesen beiden Standorten aus wurden dann zur Entlastung der Einsatzleitstelle Hannover alle weiteren 43 Unwettereinsätze in den Ortschaften Lehrte, Immensen, Sievershausen und Hämelerwald koordiniert. Nachdem sich die Unwetterlage gegen 11:00 Uhr merklich entspannt hatte, wurde die First Responder-Einheit der Ortfeuerwehr Hämerlerwald zu einem medizinischen Notfall nach Sieverhausen gerufen. Kurze Zeit später benötigte ein festgefahrener Krankentransportwagen die Hilfe der Feuerwehr in Lehrte.

Um 11:24 Uhr folgte dann die Alarmierung zu einem Feuer bei einer Großbäckerei in der Mielestraße in der Stadt Lehrte. Bereits auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte eine große schwarze Rauchwolke ausmachen und es wurde Alarm für alle Feuerwehreinsatzkräfte der Stadt Lehrte ausgelöste. Auf dem Betriebsgelände war ein LKW in Brand geraten und Mitarbeiter hatten zunächst noch versucht das Feuer mittels Feuerlöscher zu ersticken. Zeitgleich wurde über Telefon und durch das Betätigen eines Druckknopf-Feuermelders die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte vor Ort standen bereits vier LKW direkt an der Verladerampe des Gebäudes in Vollbrand. Da einige der LKW gasbetrieben waren, kam es in der ersten Phase des Einsatzes zum Bersten der Gasbehälter und die Einsatzkräfte mussten sich immer wieder zur Eigensicherung zurückziehen. Trotz eines massiven Löscheinsatz konnte nicht verhindert werden, dass sich das Feuer auf zwei weitere LKW und einen Anhänger ausbreitete, ein Übergreifen der Flammen in das Gebäude konnte verhindert werden. Für die benötigte Menge an Löschwasser wurden mehrere Schlauleitungen über eine längere Wegstrecke verlegt. Während des Einsatzes mussten alle Beschäftigten die Bäckerei verlassen und die Mielestraße wurde komplett gesperrt. Eine Gefahr für Lehrtes Einwohner durch den Brandrauch bestand nicht. Nach dem Einsatz von Schaummittel konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch bis in den späten Nachmittag. Am Abend waren noch einmal Kräfte der Ortsfeuerwehr Lehrte zu einer Brandnachschau vor Ort, um eventuell wieder aufgeflammte Glutnester abzulöschen. Zu der Schadenhöhe kann keine Angabe gemacht werden. Wie es genau zu der Brandentstehung gekommen ist, muss nun die Polizei ermitteln.

Noch während des Einsatzes in der Mielestraße kam es innerhalb des Stadtgebietes zu zwei weiteren Einsätzen. In Sievershausen sollte eine Kühltruhe in einem Keller in Brand stehen, diese Meldung bestätigte sich nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort glücklicherweise nicht, jedoch stand der Keller unter Wasser. In Ahlten war es im Bereich der L385 an der Einmündung zur Straße Am Rehwinkel zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei PKW gekommen und es sollten noch Personen in einem Fahrzeug eingeschlossen sein. Da die Ortfeuerwehr Ahlten mit allen Kräften bei dem Großbrand in Lehrte gebunden war, wurde die Ortsfeuerwehr Höver zu dem Einsatz hinzugezogen. Vor Ort stellte sich heraus, dass keine Person mehr in den Fahrzeugen eingeschlossen war. Die beiden Fahrer der Fahrzeuge wurden bei dem Unfall leicht verletzt und wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr Höver übernahm den Brandschutz an der Einsatzstelle und streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab.

Um 17:25 Uhr wurde die Ortfeuerwehr Lehrte in die Goethestraße gerufen, dort war es nach einem Kurzschluss zu einer Rauchentwicklung und Brandgeruch im Bereich einer Kegelbahn gekommen. Die Einsatzkräfte kontrollierten nach ihrem Eintreffen vor Ort den Bereich mit Hilfe einer Wärmebildkamera. Nachdem die Erkundung ohne Feststellung geblieben war, konnte der Einsatz beendet werden.

Am heutigen Montag waren rund 135 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei bei insgesamt 50 Einsätzen im Stadtgebiet Lehrte gefordert gewesen.

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