FW Lehrte: Brand auf Gelände der Großbäckerei Schäfer
Lehrte (ots)
Nachdem mehre Einsatzkräfte heute morgen 43 Unwettereinsätze im Stadtgebiet abgearbeitet haben sind die Einsatzkräfte aus dem Stadtgebiet Lehrte seid 11:24 im Brandeinsatz auf dem Gelände der Bäckerei Schäfer. Es brennen 5 LKW - die Brandbekämpfung ist im vollen Gange, die mielestraße ist derzeit voll gesperrt.
Die Rauchentwicklung zieht, mit veröffentlich der Nachricht, in Richtung Osten, Gegenwärtig haben wir noch keine Brandursache und Schadenhöhe - die Ermittlung der Brandursache bleibt bei der Polizei.
Weitere Infos und eine finale Meldung folgen.
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Herr Rüger
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