Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Modulare Grundausbildung: Nachwuchs der Stadtfeuerwehr Lehrte stellt sich der Hitze

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Lehrte (ots)

An den vergangenen fünf Wochenenden hat die Stadtfeuerwehr Lehrte an der Stadtwache die Modulare Grundausbildung (Qualifizierungsstufe 1) durchgeführt. Zahlreiche angehende Einsatzkräfte aus den Ortsfeuerwehren nutzten die intensive Ausbildungszeit, um die grundlegenden Tätigkeiten für den Feuerwehrdienst zu erlernen und praktisch zu trainieren.

Auf dem Ausbildungsplan standen unter anderem das Aufstellen der vierteiligen Steckleiter, die Grundlagen der Brandbekämpfung sowie die sichere Handhabung von Schläuchen und Geräten. Einen weiteren Schwerpunkt bildete die Knotenkunde. Die Kameradinnen und Kameraden übten die Knoten und Stiche, die im Einsatz benötigt werden, etwa zum Sichern von Geräten, zum Befestigen von Gegenständen oder zur Rettung von Personen über Leitern. Die Ausbildung verlangte den jungen Einsatzkräften viel ab. Neben der körperlichen Belastung waren Konzentration, Teamarbeit und ein sicherer Umgang mit den erlernten Handgriffen erforderlich. Denn im Einsatz müssen die Abläufe auch unter Zeitdruck zuverlässig funktionieren.

Besonders fordernd war die abschließende Überprüfung an der Stadtwache Lehrte. Bei sommerlichen Temperaturen von rund 37 Grad stellte die Einsatzkleidung eine erhebliche zusätzliche Belastung für den Körper dar. Bereits am Donnerstag zuvor wurde daher im Rahmen eines Gesprächs besprochen, ob die Prüfung unter diesen Bedingungen stattfinden sollte. Die Entscheidung der Lehrgangsteilnehmenden fiel jedoch nach kurzer Beratung einstimmig aus: Die Prüfung sollte durchgeführt werden. Die Begründung war ebenso klar wie überzeugend: "Wenn der Melder oder die Sirene geht, können wir uns das Wetter auch nicht aussuchen. Die Lehrter Bürgerinnen und Bürger verlassen sich darauf, dass wir kommen, um zu helfen."

Mit dieser Haltung zeigten die angehenden Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner nicht nur Durchhaltevermögen, sondern auch das Verständnis für die Verantwortung, die mit dem aktiven Feuerwehrdienst verbunden ist.

Die Stadtfeuerwehr Lehrte gratuliert den Teilnehmenden zu ihrer engagierten Ausbildungsleistung und bedankt sich bei allen Ausbilderinnen und Ausbildern, die die vergangenen Wochenenden begleitet haben.

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