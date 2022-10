Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Feuer in Keller eines Einfamilienhauses

Steinwedel (ots)

Die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Steinwedel, Aligse und Lehrte wurden am heutigen Sonntag, dem 9.10.2022 gegen 17:35 nach Steinwedel in den Bereich "zum Silberkamp" alarmiert. Die Bewohner eines Einfamilienhauses wurden von deren Rauchwarnmeldern aufgeschreckt, bemerkten den Rauch aus dem Bereich des Kellers, verließen sofort das Haus und alarmierten die Feuerwehr. Mit Alarmierung wurde dann eine Rauchentwicklung aus dem Bereich des Heizungskellers des Einfamilienhauses gemeldet.

Mit Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hat sich der Grund der Alarmierung bestätigt, alle Personen hatten bereits vor Eintreffen der Feuerwehr das Haus verlassen. Da mittlerweile aus dem Bereich des Kellers und des ersten Obergeschosses dichter Rauch drang, wurden vorsorglich die Einsatzkräfte der Lehrter Ortsfeuerwehr hinzualarmiert. Unmittelbar wurde ein Trupp unter schwerem Atemschutz in den Bereich des Kellers zur Brandbekämpfung beauftragt, ein weiterer Trupp verfolgte die Aufgabe der vorsorglichen Kontrolle der weiteren Gebäudeteile. Hier konnte schnell ausgeschlossen werden, dass die das Feuer nicht in weitere Gebäudeteile ausgebreitet hatte. Im Keller kam es aus bislang ungeklärter Ursache an der Heizungsanlage zu einem Feuer. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr über den hinteren Bereich des Hauses konnte zwar eine Brandausbreitung im Haus verhindert werden, die starke Rauchentwicklung und das komplette Abstellen von Gas und Strom führte jedoch dazu, dass das Haus zunächst nicht bewohnbar ist. Im Anschluss wurde das Haus mittels Druckbelüfter belüftet und die betroffenen Bereiche mittels Wärmebildkamera kontrolliert und die Einsatzstelle gegen 19:30 an die Polizei übergeben.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Steinwedel, Aligse und Lehrte mit insgesamt 40 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen sowie die Polizei sowie der Rettungsdienst inklusive eines Notarztes.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lehrte, übermittelt durch news aktuell