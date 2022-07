Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Küchenbrand in Lehrte - Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Lehrte (ots)

am heutigen Sonntag gegen 16:30 Uhr wurde die Feuerwehr Lehrte mit dem Stichwort "Feuer in Wohnung" alarmiert. Die erste Rückmeldung der Einsatzkräfte vor Ort bestätigte eine Rauchentwicklung in der Wohnung. Umgehend ging ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in die Wohnung vor. Auch die Drehleiter wurde in Stellung gebracht. Durch das schnelle Eingreifen der Kräfte aus Lehrte konnte ein Schneidebrett, welches auf dem Herd Feuer gefangen hat, mittels Wasser aus der Küchenspüle gelöscht werden. Ein Wasserschaden in der Wohnung wurde hierdurch verhindert. Anschließend wurde die Wohnung mittels Druckbelüfter rauchfrei belüftet und anschließend an die Mieterin übergeben. Neben der Feuerwehr Lehrte war auch der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort.

