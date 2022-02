Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Großaufgebot der Feuerwehr wird zum MegaHub Lehrte alarmiert

Lehrte/Ahlten (ots)

am heutigen Abend gegen 18 Uhr wurde der ABC-Zug Ost der Feuerwehr alarmiert. Spezialkräfte aus den Feuerwehren der Stadt Lehrte, Stadt Burgdorf, Stadt Sehnde und der Gemeine Uetze erhielten die Alarmierung mit dem Stichwort : "Undichtigkeit an einem Tankcontainer, welcher mit Gefahrstoff beladen ist." Nachdem die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, bestätigte sich die Lage. Umgehend wurde der Gefahrenbereich großräumig abgesperrt. Der Brandschutz ist sofort sichergestellt worden und Einsatzkräfte unter CSA (Chemieschutzanzug) erhielten den Einsatzauftrag die Leckage am Tankcontainer abzudichten. Bei dem austretenden Stoff handelt es sich um ein Zwischenprodukt welches zur Herstellung von Klebstoffen oder Schaumstoffen eingesetzt wird. Gegenwärtig befinden sich die Kräfte der Feuerwehr noch im Einsatz. Personen kamen nicht zu schaden. Neben der Feuerwehr ist auch der Rettungsdienst und die Bundespolizei im Einsatz.

