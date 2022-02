Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Sturmtief "Ylenia" - Feuerwehr arbeitet mehrere Einsätze im Stadtgebiet Lehrte ab

Lehrte (ots)

Seit den frühen Abendstunden des 16.02.2022 sind die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus dem Stadtgebiet Lehrte in Alarmbereitschaft aufgrund der angekündigten Unwetterlage. Seit dem Unwettervoralarm der Regionsleitstelle gegen 17:09 wurden bis zum 17.02.2022 gegen 14:30 Uhr insgesamt 19 Hilfeleistungseinsätze und 1 ABC Einsatz abgearbeitet.

Bereits gegen 18:40 Uhr erhielten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte eine Alarmierung - diese war jedoch nicht Unwetterbedingt: Auf einem Gelände eines Bahncontainerterminals fiel an einem Tankcontainer eine Undichtigkeit auf. Der sich somit dargestellte ABC Einsatz konnte jedoch schnell abgearbeitet werden. Es stellte sich mit der ersten Erkundung heraus, dass an der Undichtigkeit die Flüssigkeit schon kristallisiert war und von dieser keine weitere Gefahr mehr ausging. Nach Rücksprache mit dem Notfallmanager wurde der Container mit der Krananlage in eine Mulde gehoben und dort zur Entsorgung an ein Fachunternehmen bereitgestellt - 18 Einsatzkräfte aus der Feuerwehren Lehrte, Hämelerwald, Ahlten und Höver waren hier im Einsatz.

Kurz darauf erhielten die Lehrter Einsatzkräfte dann ihren ersten Unwetterbedingten Einsatz: Ein Holzzaun blockierte die Fahrbahn - dieser konnte jedoch schnell und mit Muskelkraft von der Fahrbahn entfernt werden.

Sturmtief "Ylenia" nahm weiter seinen Lauf: Gegen 03:10 Uhr war jedoch die Nacht für die ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte aus Ahlten vorbei: Ein großer Baum blockierte die Straße "Zum großen Freien". Dieser wurde mittels Motorkettensäge zersägt und die Fahrbahn geräumt.

In den frühen Morgenstunden ging es dann für die Einsatzkräfte aus Steinwedel weiter. Insgesamt wurden hier 5 Einsätze verzeichnet, davon 4 Alarmierungen "Baum auf Straße", sowie ein verunfallter PKW: Der Fahrer war mit seinem Fahrzeug gegen einen umgestürzten Baum gefahren und wurde leicht verletzt. Vorsorglich wurde der Fahrer leicht verletzt vom Rettungsdienst versorgt und die Straße dann im Anschluss vom Baum befreit.

Die Einsatzkräfte aus Lehrte wurden dann ebenfalls seit den frühen Morgenstunden alarmiert. Insgesamt wurde hier 5 Einsätze abgearbeitet - auch hier konzentrierten sich die Einsätze jedoch auf kleine technische Hilfeleistungen. Eine Ampelabdeckung drohte herabzustürzen, ein Terrassendach wurde abgedeckt oder ein Baum, der auf ein Nachbarhaus zu stürzen drohte.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hämelerwald arbeiteten insgesamt 4 Einsätze ab, auch hier waren es kleine technische Hilfeleistungseinsätze, Im Heidegrund musste allerding die Drehleiter eingesetzt werden: Hier drohten mehrere Dachziegel von einem Haus zu stürzen. Kurios: Ein Schnelltestzelt drohte vom Sturm weggetragen zu werden.

Insgesamt wurden im Stadtgebiet Lehrte bis 14:30 Uhr 19 unwetterbedingte Hilfeleistungseinsätze abgearbeitet, die sich jedoch auf bisher überschaubare Lagen konzentrierten. Im Einsatz waren bisher die Feuerwehren Lehrte, Ahlten, Kolshorn, Steinwedel und Hämelerwald.

Freiwillige Feuerwehr Lehrte