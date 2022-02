Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Spaziergängerin bemerkt Rauchentwicklung: schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Kaninchen Stallungen.

Immensen (ots)

Einsatzkräfte der Feuerwehren aus dem Lehrter Stadtgebiet wurden am Donnerstag morgen dem 10. Februar 2022 alarmiert. Eine Spaziergängerin bemerkte zuvor unweit des Angelteiches zwischen Immensen und Lehrte eine starke Rauchentwicklung aus einem in der Nähe gelagerten Haufen mit Gartenabfällen. Das Feuer war bereits dabei sich auszubreiten und drohte nun auf die direkt daneben gelagerten Kaninchen Stallungen überzugreifen. Die Feuerwehr Immensen und Lehrte rückte nach deren Alarmierung mit 9 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen an und konnten durch das schnelle Eingreifen verhindern das Gefahr für die Kaninchen besteht. Der Haufen wurde abgelöscht, auseinandergezogen und unter Hinzunahme der Wärmebildkamera kontrolliert, sodass hiervon keine weitere Gefahr mehr ausgehen konnte.

Rückfragen zur Brandursache und Schadenshöhe können nicht beantwortet werden.

Im Einsatz war die Feuerwehr Lehrte und Immensen mit drei Fahrzeugen und 9 einsatzkräften sowie die Polizei.

