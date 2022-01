Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Brennender Elektroroller in Pkw-Garage: Einsatzkräfte verhindern schlimmeres

Arpke (ots)

Die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Arpke und Sievershausen wurden am späten Montagabend dem 17.01.2022 gegen 22:00 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einer Garage in den Bereich der Elbinger Straße in Arpke alarmiert. Zusätzlich wurden die Einsatzkräfte informiert, dass sich neben einem Pkw auch ein Elektroroller in der Garage befinden soll.

Vor Ort eingetroffen konnte sich das erste Meldebild bestätigen. Durch das heruntergelassene Tor drang Rauch, ein öffnen des Garagentors von außen war nicht mehr möglich.

Unter schwerem Atemschutz konnten die Feuerwehrkräfte über den Gartenbereich die Garage betreten und von innen das Garagentor öffnen.

In der Garage selbst musste kein Feuer bekämpft werden, jedoch brannte hier zuvor ein Elektroroller nahezu vollkommen ab, sodass in der betroffenen Garage Sachschaden entstand. Aufgrund der Hitzeentwicklung wurde die Garage dann mittels Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert. Zudem wurde der betroffene Pkw und der Roller aus der Garage geschoben um ebenfalls kontrolliert zu werden. Der Pkw wurde durch die Hitze stark im vorderen Bereich beschädigt.

Im Haus kam es zu einer leichten Verrauchung. Ein ebenfalls unter schwerem Atemschutz eingesetzter Trupp kontrollierte dann vorsorglich die Räumlichkeiten und belüftete diese. Einsatzende war gegen 00:00 Uhr.

Weitere Rückfragen zur Brandursache und Schadenhöhe können nicht beantwortet werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren Arpke und Sievershausen mit ingesamt 5 Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften, sowie der Rettungsdienst und die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lehrte, übermittelt durch news aktuell