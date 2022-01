Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Zwei Einsätze für die Feuerwehren aus dem Stadtgebiet Lehrte innerhalb kurzer Zeit

Lehrte/Hämelerwald (ots)

Am frühen Montagabend meldeten Anrufer aus Hämelerwald zunächst gegen 19:05 Uhr Glut und Flammenschein aus einem Gebüsch unter einem Baum auf dem Schulhof der IGS Hämelerwald. Vor Ort konnte die Einsatzstelle ausfindig gemacht werden. Die anrufenden Personen haben bereits selbst Löschversuche mit Wassereimern unternommen und konnten somit das Feuer nahezu löschen. Im Rahmen der Nachlöscharbeiten wurde die restliche Glut lediglich etwas ab gelöscht um somit ein erneutes Entzünden zu verhindern. An Baum und Gebüsch entstand ein Schaden durch das Feuer. Aufgrund der sehr untypischen Brandentwicklung und der Position der Glutnester geht die Polizei aktuell von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen wurde hierzu aufgenommen. Weitere Rückfragen zur Brandursache und Schadenhöhe können durch die Feuerwehr nicht gegeben werden. Bereits nach ca. einer halben Stunde konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle verlassen. Die Feuerwehr Hämelerwald war mit 15 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen vor Ort.

Zum zweiten Einsatz an diesem Abend kam es gegen 19:40 Uhr in Lehrte. Dort meldete eine Anruferin Funkenflug aus einem Schornstein in der Neuen Str. Vor Ort erkundete die Feuerwehr Lehrte mittels Drehleiter den betroffenen Schornstein. Glücklicherweise war das Feuer bereits weitestgehend erloschen. Über die Leitstelle wurde der Schornsteinfeger zur Einsatzstelle alarmiert. Die Ortsfeuerwehr Lehrte konnte bereits nach kurzer Zeit wieder einrücken. Insgesamt war die Feuerwehr hier mit 27 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen vor Ort. Während der Einsatzmaßnahmen war die neue Str. durch die Polizei voll gesperrt.

